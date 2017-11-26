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تكريم أوائل الخريجين وإفتتاح معامل بكلية الهندسة بذمار
[26/نوفمبر/2017]
ذمار-سبأ:
نظمت جامعة السعيدة بمحافظة ذمار اليوم حفلاً تكريميا لأوائل الخرجين في الكليات الطبية والعلوم الإدارية والإنسانية وإستقبال الطلاب الجدد للعام الدراسي الحالي.

وفي الحفل الذي حضره عميد كلية الهندسة بجامعة ذمار الدكتور محمد الحيفي ومستشار المحافظ سميره القانون، أشار وكيل المحافظة محمد محمد عبدالرزاق، إلى أن جامعة السعيدة من الجامعات المتميزة في مضمار العلم والمعرفة.

فيما أشار رئيس الجامعة الدكتور أحمد القداري، إلى أن جامعة السعيدة حرص على تقديم المعرفة للطلاب وفقا معايير الإعتماد الأكاديمي، مواكبة التطورات في المجال التعليمي.

بدوره أوضح عمداء كليات العلوم الطبية والهندسة وتقنية المعلومات والعلوم الإدارية والإنسانية أن الجامعة تحوي تخصصات نوعية يتطلبها سوق العمل، وأن مخرجاتها من الكوادر المؤهلة علميا سيسهمون في تعزيز جهود التنمية.

وكان نائب رئيس مجلس الأمناء نبيل المغربي أشار إلى أن الجامعة تسعى للإرتقاء بالمستوى العلمي للطلاب بما يمكنهم من خدمة المجتمع .

إلى ذلك افتتح وكيل المحافظة محمد عبدالرزاق ومعه رئيس الجامعة الدكتور أحمد القداري ونائب رئيس مجلس الأمناء بالجامعة نبيل المغربي، معامل كلية الهندسة وتقنية المعلومات والتي تحوي أجهزة حديثة تتواكب مع متطلبات التنمية.

واستمع الوكيل عبدالرزاق من عميد كلية الهندسة وتقنية المعلومات الدكتور أحمد الجنيد إلى شرح عن المعامل التي تضم معامل قسم الهندسة المدنية وتشمل مختبرات مواد البناء والطرق والتربة والمساحة، إضافة إلى قاعات الورش ومعامل أخرى تابعة لقسم تقنية المعلومات وتضم أجهزة الحاسوب ووسائل العرض المختلفة بالإضافة إلى مختبرات متخصصة بالمياه والبيئة.

وقد أشاد الوكيل عبدالرزاق بمستوى التجهيزات في المعامل وما تحتويه من أجهزة للإستفادة منها خلال تنفيذ المشاريع الخدمية في المحافظة.

سبأ
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