محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة سير العمل بمنطقة بريد عمران عمران -سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، سير العمل بمنطقة بريد عمران.



وفي الاجتماع الذي ضم أمين عام المجلس المحلي للمحافظة صالح المخلوس ومدير مكتب التربية احمد الشهاري، استعرض مدير عام البريد عبد الله الضياني، تقرير حول سير الأداء بالمكتب والانجازات التي حققها خلال العام الجاري من صرف لمرتبات الموظفين خاصة المعلمين والالتزام بالتعاميم الصادرة من المالية وقيادة المحافظة.



وأشاد المحافظ بمستوى أداء كوادر البريد رغم الأوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان وتدميره للبني التحتية والمرافق الحكومية.



وحث العاملين بمكتب بريد عمران وفروعه في المديريات على بذل المزيد من الجهود لتحسين مستوى الخدمات خاصة المتعلقة بصرف المرتبات وفقا للضوابط واللوائح المتبعة.



حضر الاجتماع مدير أمن المحافظة العميد محمد المتوكل وعدد من مدراء الإدارات والأقسام بمكتب البريد وفروعه.

سبأ [26/نوفمبر/2017]سبأ