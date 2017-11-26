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توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع رصف عدد من الشوارع بمدينة ذمار
[26/نوفمبر/2017]
ذمار-سبأ:
وقعت السلطة المحلية بمدينة ذمار اليوم اتفاقية مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بمحافظتي ذمار والبيضاء لتنفيذ مشروع رصف عدد من الشوارع بمدينة ذمار .

يشمل المشروع رصف عدد من الشوارع جوار مكتب التربية بالأحجار وأعمال خرسانية بكمية أربعة آلاف و350 متراً مربعاً ، إلى جانب أعمال تصريف مياه الأمطار بمساحة سبعة آلاف و964 متراً مربعاً .

يوفر المشروع الذي تبلغ تكلفته 360 ألف دولار بتمويل من منحة البنك الدولي الطارئة المرحلة الإضافية عبر برنامج الامم المتحدة ، 11 ألفاً و211 يوم عمل.

وخلال التوقيع أشاد محافظ ذمار حمود عباد بجهود الصندوق الاجتماعي في تعزيز جهود التنمية بالمحافظة من خلال ما ينفذه من مشاريع البنى التحتية في مختلف المجالات.

وأشار إلى أهمية الاسراع في تنفيذ المشروع والالتزام بالمواصفات الفنية بما يسهم في اضفاء مظهر جمالي للمدينة والحد من مشاكل تجمع مياه الأمطار.

فيما أوضح مدير فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية بمحافظتي ذمار والبيضاء خالد زيد عمران أن المشروع يأتي في إطار جهود الصندوق لتخفيف الأعباء على المواطنين من خلال إيجاد فرص عمل للتخفيف من البطالة ورفع المستوى المعيشي والبيئي للفئات المستهدفة ، وكذا دعم القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتنفيذ البرامج كثيفة العمالة وبرامج تنمية المجتمعات المحلية..

وأشار إلى أن المشروع امتداد لعدد من المشاريع المماثلة التي نفذها الصندوق في عدد من الشوارع والأحياء بمدينة ذمار.

من جانبه أشاد مدير عام مديرية مدينة ذمار محمد أحمد السيقل بجهود الصندوق في تعزيز دور السلطة المحلية من خلال تبني تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والخدمية وتبني البرامج البيئة والصحية التي تسهم في الحفاظ على الوضع الصحي والبيئي للحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

حضر التوقيع مدير عام مكتب التربية أحمد الوشلي ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المهندس طه الهندي ومدير عام مكتب المحافظ فيصل علي حسان.

إلى ذلك ناقش اجتماع برئاسة محافظ ذمار حمود عباد الاستعدادات الجارية للاحتفاء بذكرى المولد النبوي على صاحبه أزكى الصلاة والسلام .

وأكد الاجتماع الذي حضره رئيس النقابة العامة لمحطات توليد الكهرباء الخاصة بالجمهورية عبدالرحمن حسن اليعري، أهمية اسهام محطات التوليد الخاصة في إنارة عدد من الشوارع كمساهمة من المحطات في إحياء ذكرى المولد النبوي.

سبأ
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