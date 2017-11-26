محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل زيارة تفقدية لجرحى الجيش واللجان بعدد من المرافق الصحية صنعاء-سبأ:

نظم القطاع التربوي بمديرية سنحان وبني بهلول بمحافظة صنعاء اليوم، زيارة لجرحي الجيش واللجان الشعبية في عدد من المرافق الصحية.



وقدم مدير مكتب التربية بالمديرية فهد مرشد وعدد من الشخصيات الاجتماعية وطالبات مدرسة الامام علي بن أبي طالب بالمديرية الهدايا للجرحى .. معتبرين الزيارة أقل ما يمكن تقديمه لمن بذلوا ارواحهم ودماءهم في سبيل الدفاع عن الوطن.



فيما ثمن الجرحى هذه اللفتة للبربويين ومرافقيهم .. مؤكدين استعدادهم بذل الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الوطن ومواجهة قوى العدوان.

سبأ [26/نوفمبر/2017]سبأ