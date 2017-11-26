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آخر تحديث: الأحد، 26 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:52:14م
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  عربي ودولي
العراق يدعو الشركات العالمية لاستكشاف وتطوير وإنتاج 9 رقع نفطية جديدة
[26/نوفمبر/2017]
بغداد – سبأ :
دعا العراق الشركات العالمية لاستكشاف وتطوير وإنتاج 9 رقع نفطية جديدة حدودية مع إيران والكويت منها واحدة في المياه الإقليمية، فيما كشفت الوزارة عن بناء خط أنبوب جديدة لنقل الخام من محافظة كركوك إلى تركيا.

وذكر بيان لوزارة النفط العراقية اليوم الأحد، أن "وزير النفط العراقي جبار اللعيبي يعلن عقد مؤتمر إعلامي ترويجي غداً الاثنين، يهدف لدعوة الشركات العالمية للاستثمار.

ونقل البيان عن اللعيبي قوله إن "الوزارة تهدف لتعظيم الإنتاج والاحتياطي النفطي والغازي من خلال الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية بالتعاون مع الشركات العالمية في تطوير وإنتاج هذه الرقع الحدودية مع الكويت وإيران".

واوضح أن "هذه الرقع في محافظات: البصرة، وميسان، المثنى، وواسط، وديالى، وواحدة في المياه الإقليمية في جنوب العراق".

وفي بيان منفصل، أعلنت الوزارة بناء خط أنبوب جديد يمتد من قضاء بيجي، بمحافظة صلاح الدين إلى منطقة فيشخابور الحدودية لتصدير الخام من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي.

سبأ
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