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آخر تحديث: الأحد، 26 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:52:14م
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الوكيل المساعد لمحافظة المحويت يتفقد عدداً من المرافق الخدمية
[26/نوفمبر/2017]
المحويت-سبأ:
تفقد وكيل محافظة المحويت المساعد أحمد يحيى الأخفش عدداً من المرافق الخدمية في مختلف القطاعات والخدمات التي تقدمها للمواطنين

حيث تفقد المستشفى الجمهوري بمدينة المحويت وتعرف على احتياجات أقسامه ، وتلمس أحوال المرضى والخدمات الطبية والعلاجية التي يتلقونها .

واستمع من مسئولي المستشفى إلى شرح عن مدى توفر الأدوية والمستلزمات الصحية بالمستشفى و الحالة الصحية للمرضى في أقسام الرقود والطوارئ و الرعاية الصحية التي يتلقونها .

كما تفقد مركز الغسيل الكلوي بالمستشفى ومدى جاهزيته لتنفيذ جلسات الغسيل الكلوي اليومية للمرضى في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها المركز نتيجة تعطل معظم أجهزته ومحطة الضخ الرئيسية

ووجه وكيل المحافظة المساعد المعنيين بسرعة استكمال أعمال الاصلاح والصيانة للأجهزة المعطلة بالمركز وإعادة تشغيلها بما يسهم في رفع الطاقة التشغيلية للمركز وتقديم الخدمات للمرضى بشكل أفضل .

وزار الوكيل الأخفش مركز رعاية المعاقين بجمعية البشائر النسوية ، وتعرف على الخدمات التي يقدمها للمعاقين واحتياجاتها الأساسية وأبرز الصعوبات التي يواجهها .

واطلع على أحوال الأيتام واحتياجاتهم في دار رعاية الأيتام والخدمات التي يقدمها لهم ومدى توفر متطلبات الغذاء والرعاية الصحية اللازمة .

وأكد حرص قيادة المحافظة على دعم الدار وتحسين أوضاع نزلائه ومعالجة المشاكل والصعوبات التي تواجههم .

إلى ذلك تفقد الوكيل المساعد أحمد الأخفش فرع المعهد العالي للعلوم الصحية ، و التقى بإدارة المعهد وهيئة التدريس والدارسين والدارسات ، واستمع إلى شرح عن البرامج التدريبية الجاري تنفيذها في مجالات المختبرات والتمريض ومساعدي الأطباء والقبالة ، والدور الذي يلعبه المعهد في رفد المرافق الصحية بالكوادر الطبية المؤهلة .

رافقه مدير عام مكتب الإعلام بالمحافظة علي الأهجري وعدد من المسئولين .

سبأ
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