محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعاليات بمناسبة ذكرى المولد النبوي في الجعفرية وكسمة والجبين بريمة ريمة-سبأ:

نظمت بمديريات الجعفرية وكسمة والجبين بمحافظة ريمة اليوم فعاليات ثقافية إحياءً لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.



ففي مديرية الجعفرية عقد لقاء بحضور وكيل المحافظة صالح العياضي ومشائخ ووجهاء المديرية لتدشين الفعاليات الإحتفالية بهذه المناسبة .



وأكد المشاركون ولائهم لله ورسوله وإستمرارهم في نهج الأئمة أعلام الهدى .. لافتين إلى أهمية إحياء هذه المناسبة وإستلهام دروس العزة والرفعة والصمود في مواجهة العدوان.



إلى ذلك نظم أبناء مديرية كسمة فعالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي .. وأكد أبناء المديرية أن إحياء هذه المناسبة يأتي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ما يتطلب تعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن.



وفي مديرية الجبين نظم مكتب الأوقاف والإرشاد فعالية توعوية بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، بحضور مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة محمد صغير الحوري.



وألقيت خلال الفعالية محاضرات أكدت أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الإحتفال بهذه المناسبة الدينية .



ولفت المتحدثون إلى أهمية الإستفادة من السيرة العطرة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم واستلهام الدروس والعبر من أخلاقه .. مستعرضة محطات من سيرته العطرة.

سبأ [26/نوفمبر/2017]سبأ