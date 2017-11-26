محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعاليات احتفائية بالمولد النبوي الشريف بمحافظة صنعاء صنعاء -سبأ:

نظمت مدرسة النصر ببيت بوس بمديرية بني مطر بالتعاون مع الوحدة الثقافية بمحافظة صنعاء اليوم فعالية احتفاءا بذكرى المولد النبوي الشريف.



وفي الفعالية أشار وكيل أول المحافظة حميد عاصم إلى أن الاحتفال بمولد خاتم الأنبياء يأتي واليمن يمر بظروف استثنائية يتعرض فيها لعدوان غاشم وحصار جائر.



وأكد عاصم اهمية الاحتفال بهذه الذكرى والاقتداء بنهج المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.



بدوره أكد وكيل محافظة المحويت عبدالكريم عاطف اهمية استلهام الدروس والعبر من سيرة الرسول الكريم.



وأشار الى انه يحق لليمنيين الاحتفال والافتخار بالنبي محمد لما تربطهم به من علاقة قوية تجسدت في العديد من الايات القرآنية والأحاديث النبوية.. لافتا إلى ان الاحتفال بذكرى المولد النبوي يعبر حب الشعب اليمني وارتباطه بنهج الرسول صلى الله عليه وسلم.



كما ألقيت كلمتان من قبل نائب مدير عام الانشطة بوزارة التربية والتعليم احمد فايع ويحيي المؤيد اكدت اهمية الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف واستلهام الدروس والعبر من سيرته.



تخلل الفعالية التي حضرها مدير المديرية عبداللطيف اللمذي ومديرا مكتب التربية بالمديرية مقبل الجعدبي والرقابة والتفتيش بمكتب التربية عبدالمحسن الشريف قصائد أناشيد وفقرات عبرت عن المناسبة.



إلى ذلك نظم مكتب التربية في مديرية بني حشيش بالتعاون مع مدرسة الإمام علي بن أبي طالب بعزلة بيت الحنمي، حفل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.



وفي الحفل الذي حضره نائب مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظه نبيل البراشي ومدير عام المديرية محمد يحيى القاضي، أشار مدير مكتب التربية بالمديرية محمد سعيد خميس إلى اهمية احياء هذه الذكرى لما لها من مكانة في قلوب أبناء الأمة بصورة عامة والشعب اليمني بشكل خاص.



وألقيت في الفعالية التي تخللها فقرات وقصائد شعرية، كلمات أكدت في مجملها على أهمية إحياء المولد النبوي الشريف والاقتداء بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.



كما نظمت مدارس مديرية سنحان وبني بهلول بمحافظة صنعاء اليوم فعاليات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.







وألقيت في الفعاليات كلمات أشارت الى ضرورة استلهام الدروس والعبر من سيرة الرسول الكريم والاقتداء بأخلاقه والتمسك بنهجه.



كما تخلل الفعاليات اناشيد وفقرات وقصائد، تطرقت إلى العديد من المحطات بحياة خاتم الأنبياء وكذا ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار.



وأكد مدير مكتب التربية بالمديرية فهد مرشد، الحرص على تنظيم فعاليات المولد النبوي الشريف في مدارس المديرية.. مثمنا جهود الكادر الاداري والتربوي على تنظيم هذه الفعاليات في المدارس.

سبأ [26/نوفمبر/2017]سبأ