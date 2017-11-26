محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعالية بذكرى المولد النبوي بمديرية بني سعد في المحويت المحويت-سبأ:

نظمت السلطة المحلية بمديرية بني سعد بمحافظة المحويت فعالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بحضور قيادات السلطة المحلية ومدراء فروع المكاتب التنفيذية والمشائخ والأعيان.



وفي الفعالية أشارت كلمات إلى أهمية إحياء ذكرى المولد النبوي والتي تأتي في ظروف صعبة تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار.



وأكدت عظمة حدث المولد النبوي الشريف لنبي الإنسانية ورسول البشرية محمد صلى الله عليه وسلم والذي جاء هاديا ومبشرا ونذيرا ومنقذا للبشرية من مغبة الشرك والظلال .. لافتة إلى أن إحياء هذه المناسبة فرصة لإستلهام دروس العزة والرفعة وعضات التسامح والمودة والسلام التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم.



تخلل الفعالية قصائد شعرية وموشحات وعروض مسرحية عبرت عن المناسبة.

سبأ [26/نوفمبر/2017]سبأ