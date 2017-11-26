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آخر تحديث: الأحد، 26 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:52:14م
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عدد من أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي تدعو إلى تعزيز عوامل الصمود
[26/نوفمبر/2017]
صنعاء -سبأ:
دعت عدد من أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي إلى تعزيز عوامل الصمود في مواجهة العدوان والحرص على وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية والتصدي لكل محاولات النيل من وحدة الجبهة الداخلية .

وأشارت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي " حزب الشعب الديمقراطي حشد وحزب جبهة التحرير والحزب الناصري الديمقراطي في مؤتمر صحفي عقدته بصنعاء اليوم، إلى أن المرحلة لم تعد تحتمل المجاملات والإختلالات والحسابات الخاصة في ظل إستمرار العدوان والحصار .

وشددت على أن أولوية المرحلة المطلقة اليوم يتمثل في التصدي للعدوان السعودي الأمريكي على اليمن والإستمرار في مسيرة النضال السياسي.

وقال البيان الذي تلاه رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الشعب الديمقراطي "حشد" سند الصيادي " إننا نُعتبر منذ اليوم الممثل الشرعي لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بإعتباره تكتلا سياسيا مستقلا ".

وأكد البيان ترحيب أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بالدعوة لعقد لقاء سياسي موسع للأحزاب والقوى السياسية للوقوف أمام الإختلالات والممارسات السلبية التي تسهم في إضعاف عوامل الصمود وتماسك الجبهة الداخلية في التصدي للعدوان .

وأعلنت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي مشاركتها في هذا اللقاء .. محذرة من أي محاولات تسعى للمساس بأحزاب التحالف الوطني وقواعدها الشعبية بسبب مواقفها الوطنية الثابتة والمبدئية .

وكان الأمين العام لحزب جبهة التحرير صالح صائل والأمين العام للحزب الناصري الديمقراطي حارث المليكي والأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي حشد سفيان العماري .. أكدوا أهمية الحفاظ على وحدة الصف الداخلي ومعالجة الإختلالات والتباين في الرؤى بين كافة القوى والمكونات السياسية خلال اللقاء المزمع إنعقاده خلال الفترة المقبلة .

سبأ
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