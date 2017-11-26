محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل صندوق المعاقين ينظم فعالية احتفاء بالمولد النبوي الشريف صنعاء-سبأ:

نظم صندوق المعاقين بأمانة العاصمة اليوم فعالية احتفاء بالمولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم.



وفي الفعالية أكد المدير التنفيذي للصندوق المهندس محمد الديلمي أهمية الاحتفال بمولد أفضل خلق الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والسير على نهجه والاقتداء بسنته .



وألقيت في الفعالية عدد من الكلمات أشارت إلى أهمية استلهام الدروس والعبر من سيرة النبي الكريم ، مبينة أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يأتي هذا العام في ظروف صعبة يمر بها الشعب اليمني جراء استمرار العدوان والحصار .



وأكدت الكلمات أهمية مشاركة كافة أبناء الوطن وعكس صورة قوية للعالم وتحالف العدوان أن لا شيء يمنع الشعب اليمني من الاحتفال وإقامة مناسباته الدينية.

سبأ [26/نوفمبر/2017]سبأ