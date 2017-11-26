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آخر تحديث: الأحد، 26 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:52:14م
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مجلس النواب يستمع إلى رسالة أمانة إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (مصحح)
[26/نوفمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله الإعتيادية من الفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الإنعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ ناصر محمد باجيل.

وفي هذه الجلسة استمع المجلس إلى رسالة الأمانة العامة لإتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تضمنت الإشارة إلى المرفقات التي تحتوي على الوثائق التحضيرية للدورة الـ 13 لمؤتمر الإتحاد في طهران بتاريخ 16 يناير 2018م والوثائق التحضيرية للدورة العشرين للجنة العامة للاتحاد في طهران بتاريخ 15 يناير 2018م.

كما اطلع المجلس على الوثائق التحضيرية للإجتماع الـ 39 للجنة التنفيذية للإتحاد في طهران بتاريخ 13 يناير 2018م بالإضافة إلى دليل الإجتماعات وإستمارات الترشيح لعضوية اللجنة التنفيذية واللجان الأربع الدائمة المتخصصة.

وفي ضوء ذلك شكل المجلس لجنة من بين أعضائه لدراسة الوثائق المذكورة والمتعلقة بإجتماعات إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس.

وكان مجلس النواب قد استهل جلسته بإستعراض محضره السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غد الإثنين بمشيئة الله تعالى.

سبأ
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