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  رياضة
الاتحاد الدولي لألعاب القوى يبقي على منع روسيا المشاركة في أيّ حدث رياضي
[26/نوفمبر/2017]
موناكو – سبأ :
أبقى الاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم الاحد على إيقاف روسيا الممنوعة من المشاركة في أيّ حدث منذ نوفمبر 2015م بسبب مزاعم بشأن التنشط الممنهج.

ويأتي هذا القرار قبل أيام معدودة على انعقاد الاجتماع الهام لتنفيذية اللجنة الأولمبية الدولية من 5 إلى 7 ديسمبر في لوزان لبحث السماح لروسيا بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في بيونغ تشانغ (9 إلى 25 فبراير) من عدمه.

وقال مدير فريق الاستقصاء في الاتحاد بشأن القضية الروسية رون اندرسن أنّه تمّ "الوفاء ببعض الشروط المطلوبة من أجل السماح لروسيا بالعودة (إلى المشاركة)، لكن لا تزال هناك نقاط رئيسية عالقة، مثل إعادة تأهيل الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات بوصفها وكالة مستقلة لمكافحة المنشطات".

واضاف كما يبقى "اعتراف السلطات الروسية بالاستنتاجات التي خلص إليها تقرير ماكلارين وبالتنشط الممنهج الذي حصل بإشراف السلطات العليا في الدولة".

وتابع انه "طالما أنّه لم يحصل هناك اعتراف بما حدث سابقاً، فليست هناك ضمانات بأن ما حصل لن يتكرر مجدداً".

سبأ
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