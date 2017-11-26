محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية توزيع المنح المخفضة بالمعاهد الطبية الخاصة صنعاء -سبأ:

ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ ،آلية توزيع المنح المخفضة لأبناء الشهداء والجرحى على المعاهد الصحية الخاصة.



وتطرق الإجتماع الذي ضم ممثلو المعاهد الخاصة، إلى آلية تحسين أداء المعاهد والصعوبات التي تعيق عملها في مختلف المجالات الفنية والتقنية والبشرية، واعتماد التخطيط والبرمجة كأسلوب عملي مهم في تحسين الأداء وتطويره كما وكيفا .



وفي الإجتماع ثمن وزير الصحة العامة والسكان مبادرة المعاهد الخاصة في تقديم المنح لأبناء الشهداء والجرحى .



وأشاد بالجهود المبذولة في تطوير وتجويد مخرجات المعاهد الصحية الخاصة والعامة بإعتبار ذلك الخطوة الأولى لتطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات الصحية في مختلف الجوانب.



وأعرب الوزير بن حفيظ عن أمله في التنسيق مع الوزارة لدعم الجهود في عملية التخطيط بما يخدم المصلحة العامة والخاصة.

سبأ [26/نوفمبر/2017]سبأ