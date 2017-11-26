محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الماجستير بامتياز للباحث حفظ الله الخمري من جامعة إب إب-سبأ:

حصل الباحث حفظ الله سعيد محمد الخمري على درجة الماجستير بإمتياز من كلية التربية بجامعة إب عن رسالته الموسومة بـ " الضغوط المجتمعية التي تواجه القيادات الإدارية بمكتب التربية والتعليم في محافظة ذمار وأثرها على اتخاذ قراراتهم التربوية".



تكونت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذة الدكتورة عايدة محمد مكرد العريقي رئيساً ومناقشاً خارجياً من جامعة تعز، والدكتور جلال محمد قاسم المذحجي عضواً ومشرفاً على الرسالة من جامعة إب والدكتور صادق حمود دماج عضواً ومناقشاً داخلياً من جامعة إب.





سبأ [26/نوفمبر/2017]سبأ