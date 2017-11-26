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آخر تحديث: الأحد، 26 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:24:43م
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تدشين حملة نظافة في إحتياطيات وسجون أمانة العاصمة
[26/نوفمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
دشن وكيل أمانة العاصمة لقطاع الخدمات علي السقاف اليوم حملة نظافة في إحتياطيات أمانة العاصمة والسجن المركزي.

وفي التدشين أوضح الوكيل السقاف أن الحملة تأتي في إطار الإحتفال بالمولد النبوي الشريف تستهدف إخراج المخلفات المتكدسة في أحواش الإحتياطيات وتنظيف الغرف والصالات وشفط المجاري وتعقيم المرافق العامة وتوفير مواد النظافة والتعقيم .

وأكد الحرص على تعزيز النظافة في أقسام وجميع الاحتياطيات والسجن المركزي بأمانة العاصمة بشكل مستمر بما يضمن الحفاظ على النظافة وصحة النزلاء.

وحث الوكيل السقاف رؤساء أقسام الشرطة والإحتياطيات بالأمانة على توسيع خدمات النظافة وتوفير المعقمات وأدوات التطهير بشكل دائم .

ودعا كافة المنظمات الدولية إلى تقديم الدعم اللازم في مختلف الجوانب للاحتياطيات وبما يسهم في الحفاظ على النظافة داخل السجون والإحتياطيات بالأمانة ونزلائها.

حضر التدشين مدير عام مديرية شعوب بأمانة العاصمة مهدي عرهب.

سبأ
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