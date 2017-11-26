محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل توقيع إتفاقيات شراكة بين وزارة التربية وعدد من شركاء التعليم المحليين صنعاء-سبأ:

وقع اليوم بوزارة التربية والتعليم على إتفاقيات شراكة في المجالات التعليمية والتربوية بين الوزارة وعدد من شركاء التعليم.



نصت الإتفاقيات التي وقعها رئيس المكتب الفني بوزارة التربية علي الحيمي مع ممثلي مؤسسات حيدرة للسلام والتنمية، الأفق للتنمية، تنمية القيادات الشابة، الإغاثة والتنمية المستدامة، أسيل للإغاثة والتنمية، وي دو للتنمية" على تعزيز الشراكة بين الوزارة وشركاء التعليم المحليين من خلال آليات وإجراءات تنظم العمل المشترك بما يتوافق والخطط والبرامج والأولويات الوطنية للتعليم .



كما تضمنت الإتفاقيات التزامات وواجبات المؤسسات وكذا الوزارة الكفيلة بإنجاح الأنشطة والبرامج والمشاريع المستقبلية التي ستستهدف الميدان التربوي والعملية التعليمية بما يلبي إحتياجات التعليم.

سبأ [26/نوفمبر/2017]سبأ