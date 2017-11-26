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آخر تحديث: الأحد، 26 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:25:24م
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  عربي ودولي
الرئاسة الروسية : بوتين سيواصل ماراثون الدبلوماسية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية
[26/نوفمبر/2017]
موسكو – سبأ :
أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف اليوم الأحد اعتزام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مواصلة الماراثون الدبلوماسي لإيجاد حل سياسي للأزمة في سورية.

وقال بيسكوف في تصريح تلفزيوني اليوم للقناة الأولى الروسية “إن الرئيس بوتين قام بماراثون دبلوماسي مكثف لتسوية الوضع في سورية .. ومن الطبيعي أن هذا العمل سيتواصل على هذا النحو” .

واشار إلى أن القمة السورية - الروسية بين الرئيس بشار الاسد والرئيس بوتين في سوتشي الثلاثاء الماضي ساهمت بنجاح القمة الثلاثية الروسية - الايرانية - التركية التي عقدت مؤخراً.

وكان رؤساء روسيا وإيران وتركيا اتفقوا خلال القمة الثلاثية التي عقدت في سوتشي في 22 الشهر الجاري على بذل الجهود لاحلال الاستقرار في سورية والحفاظ على سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها كما أكدوا على تفعيل التعاون المشترك لدحر تنظيمي (داعش) و(جبهة النصرة) وغيرهما من التنظيمات الإرهابية.

سبأ
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