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التعليم الفني تدشن توزيع حقائب تدريبية على المعاهد الفنية والتقنية
[26/نوفمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
دشنت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بالتعاون مع وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر ومنظمة العمل الدولية اليوم بصنعاء توزيع الحقائب التدريبية على المعاهد المهنية والتقنية في مختلف المحافظات ضمن مشروع برنامج إدماج مادة التربية الريادية "الكاب" في مناهج التعليم الفني.

وفي التدشين أشار وزير التعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب إلى أن توزيع الحقائب التدريبية يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر ومنظمة العمل الدولية لإدماج مادة التربية الريادية في الخطط الدراسية لمختلف التخصصات المهنية والتقنية .

وأوضح أن ذلك يهدف لتوعية المتدربين بأهمية العمل الخاص وخلق فرص عمل ذاتيه تساعد في تحسين مستواهم المهني والفني .. مثمنا دعم الوكالة ومنظمة العمل الدولية لأنشطة الوزارة والتي كان آخرها مشروع تعزيز القدرة على الصمود في الريف اليمني.

ونوه الوزير النقيب أن ما يمر به الوطن من ظروف صعبة جراء العدوان يتطلب تكاتف جميع الجهود وتعاونها من مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني لدعم وتطوير قطاع التعليم الفني والمهني الذي يعتبر ركيزة التنمية.

فيما أشار نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة وإستراتيجتها لتطوير مناهجها بما يتلاءم مع إحتياجات سوق العمل وبما يتواكب مع التطورات والمتغيرات التكنولوجية لتكون قادرة على المنافسة والإبداع والعطاء.

وأكد حرص الوزارة على إستمرار التعاون مع وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر ومنظمة العمل الدولية سواء في هذا البرنامج أو برامج أخرى تساعد في تنمية الشباب وتأهيلهم ليكونوا للمساهمة في عملية البناء والتنمية.

بدورها أوضحت ممثلة وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر خلود شاكر أن البرنامج يأتي نتيجة تعاون مثمر وصادق مع وزارة التعليم الفني، بدءً من عام 2009، لتدريب عدد من المدربين والمدربات من الوزارة وإعدادهم لتنفيذ برنامج التربية الريادية.

في حين أكد ممثل منظمة العمل الدولية توفيق جابر أن المنظمة ستظل شريكا إستراتيجيا للوزارة فيما تنفذه أو تسعى لتنفيذه من برامج وأنشطة في سبيل الارتقاء بالتعليم الفني والمهني في اليمن.

وكان مدير عام المناهج بالوزارة علي حمود ومدرب البرنامج عبدالحكيم هاشم استعرضا مراحل التعاون بين الوزارة والوكالة والمنظمة في تنفيذ برنامج إدماج مادة التربية الريادية في خطط التعليم الفني الدراسية، وكذا المراحل الأساسية للمشروع.

حضر التدشين وكيل وزارة التعليم الفني لقطاع سوق العمل الدكتور عبدالحميد داوود، والوكيل المساعد لقطاع المناهج الدكتور عبدالسلام الزبيدي، والوكيل المساعد لقطاع المعايير والجودة سعيد الخليدي، ومستشار الوزارة لشئون كليات المجتمع الدكتور علي المطاع.

سبأ
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