اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تراجع الدولار لأدنى مستوى في شهرين وبيانات قوية تدعم اليورو نيويورك- سبأ:

تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته منذ أواخر سبتمبر الماضي مقابل سلة عملات مع تنامي تفاؤل المستثمرين إزاء قوة التعافي بمنطقة اليورو وانحسار الشهية للعملة الأمريكية.



وسجل اليورو أعلى مستوياته منذ 25 سبتمبر أمام الدولار مرتفعا 0.65 في المائة الليلة الماضية عن اليوم السابق وأكثر من 1 في المائة على مدى الأسبوع.. وبهذا ترتفع العملة الموحدة للأسبوع الثالث على التوالي في أفضل موجة مكاسب لها منذ يوليو وتزيد 1 في المائة للأسبوع الثاني على التوالي.



وارتفع اليورو أكثر من 1 في المائة مقابل العملة اليابانية ليسجل (1.3323) دولار وهو أعلى سعر له منذ 16 نوفمبر.



وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته منذ 26 سبتمبر عند 92.675 بعد أن عانى يوم الأربعاء من أسوأ تراجع ليوم واحد في أكثر من 5 أشهر وذلك عقب صدور محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي أظهر قلق صناع السياسات بشأن استمرار ضعف التضخم الأمريكي.



وفقد مؤشر الدولار نحو 1 في المائة على مدى الأسبوع في أسوأ خسارة أسبوعية له منذ سبتمبر.

سبأ [26/نوفمبر/2017]سبأ