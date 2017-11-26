ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 26 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:24:43م
الرئيس الصماد يرأس إجتماعا للمؤسستين القضائية والأمنية 
رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء اليوم إجتماعا ضم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل والنائب العام القاضي ماجد الدربابي ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي يحيى العنسي. 
تقرير يحذر من مخططات التهويد والتشريد التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في القدس
حذر المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان من مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية والتهجيرية في مناطق القدس.
تراجع الدولار لأدنى مستوى في شهرين وبيانات قوية تدعم اليورو
تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته منذ أواخر سبتمبر الماضي مقابل سلة عملات مع تنامي تفاؤل المستثمرين إزاء قوة التعافي بمنطقة اليورو وانحسار الشهية للعملة الأمريكية.
مويز يحصد أول نقطة له مع وست هام عقب التعادل مع ليستر
حصد وست هام يونايتد أول نقطة له في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم تحت قيادة مدربه الجديد ديفيد مويز عقب تعديله لتأخره ليتعادل 1-1 مع ليستر سيتي في مباراة أقيمت على إستاد لندن امس الجمعة.
آخر الأخبار:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع حكومي مشترك مع القطاع الخاص
الاتحاد الدولي لألعاب القوى يبقي على منع روسيا المشاركة في أيّ حدث رياضي
مناقشة آلية توزيع المنح المخفضة بالمعاهد الطبية الخاصة
الماجستير بامتياز للباحث حفظ الله الخمري من جامعة إب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
تراجع الدولار لأدنى مستوى في شهرين وبيانات قوية تدعم اليورو
[26/نوفمبر/2017]
نيويورك- سبأ:
تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته منذ أواخر سبتمبر الماضي مقابل سلة عملات مع تنامي تفاؤل المستثمرين إزاء قوة التعافي بمنطقة اليورو وانحسار الشهية للعملة الأمريكية.

وسجل اليورو أعلى مستوياته منذ 25 سبتمبر أمام الدولار مرتفعا 0.65 في المائة الليلة الماضية عن اليوم السابق وأكثر من 1 في المائة على مدى الأسبوع.. وبهذا ترتفع العملة الموحدة للأسبوع الثالث على التوالي في أفضل موجة مكاسب لها منذ يوليو وتزيد 1 في المائة للأسبوع الثاني على التوالي.

وارتفع اليورو أكثر من 1 في المائة مقابل العملة اليابانية ليسجل (1.3323) دولار وهو أعلى سعر له منذ 16 نوفمبر.

وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته منذ 26 سبتمبر عند 92.675 بعد أن عانى يوم الأربعاء من أسوأ تراجع ليوم واحد في أكثر من 5 أشهر وذلك عقب صدور محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي أظهر قلق صناع السياسات بشأن استمرار ضعف التضخم الأمريكي.

وفقد مؤشر الدولار نحو 1 في المائة على مدى الأسبوع في أسوأ خسارة أسبوعية له منذ سبتمبر.

سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
روسيا تنفي توقيع اتفاق مع اوبك
الصين تعلن عزمها المساعدة في إعادة إعمار سورية
إستقرار أسعار الذهب عند 1291 دولار للاوقية
إرتفاع أسعار النفط والخام الامريكي يقترب من الـ 59 دولاراً للبرميل
تراجع بريطانيا في ترتيب أكبر اقتصادات العالم عام 2017
تراجع تجارة الصين مع كوريا الشمالية في اكتوير الماضي
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
انخفاض أسعار الذهب بفعل جني الأرباح وسط مخاوف في المركزي الأمريكي من التضخم
انخفاض أسعار النفط بعد صعود الخام الأمريكي لأعلى مستوى في عامين
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن أكثر من 15 غارة على عدة محافظات
[26/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارت على تعز
[25/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على صعدة وعسير
[25/نوفمبر/2017]
سلسلة غارات لطيران العدوان تستهدف المساجد ومنازل المواطنين
[25/نوفمبر/2017]
أربع غارات لطيران العدوان على مديرية موزع بتعز
[24/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by