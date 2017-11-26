محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة سير تنفيذ الخطط الأمنية بمحافظة ريمة ريمة-سبأ:

ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة ريمة اليوم برئاسة المحافظ حسن عبدالله العمري، سير تنفيذ الخطط الأمنية لتعزيز الأمن والسكينة العامة بمختلف مديريات المحافظة.



وتطرق الاجتماع إلى التحديات التي تواجه سير العمل الأمني بالمحافظة والحلول الكفيلة بتجاوزها خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان.



كما تطرق الاجتماع الي الإجراءات المتعلقة بتعزيز الأمن والاستقرار ورفع الجاهزية واليقظة الأمنية.



وأشاد محافظ ريمة بدور الأجهزة الامنية واللجان الشعبية في المحافظة للتصدي لكل من يحاول زعزعة الأمن واتخاذ الاجراءات الرادعة بحقهم.



وأكد العمري اهمية الوقوف صفا واحد ضد كل من يحاول العبث بأمن استقرار الوطن .. لافتا إلى ضرورة إعادة ترتيب أوضاع أقسام الشرطة وتعزيز أدائها الأمني.

سبأ [26/نوفمبر/2017]سبأ