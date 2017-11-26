محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس مجلس النواب يعزي نظيره المصري في ضحايا الهجوم الإرهابي صنعاء-سبأ:

بعث رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي برقية عزاء إلى رئيس مجلس الشعب بجمهورية مصر العربية الدكتور علي عبدالعال في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي إستهدف المصلين في جامع الروضة شمال سيناء، ما أدى إلى إستشهاد وجرح المئات.



وأكد رئيس مجلس النواب إدانته لهذا الهجوم الإرهابي الدموي الذي يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وكل الشرائع السماوية والقيم الأخلاقية والإنسانية .. معتبرا ذلك إستهداف لأمن واستقرار الشعب المصري الشقيق وشعوب المنطقة عامة، في إطار مخطط تآمري إرهابي يستبيح دماء وأرواح أنباء الأمتين العربية الإسلامية ويسعى لضرب أمنها واستقرارها .



كما أكد أن هذا الأمر يتطلب التحرك الجاد من قبل الدول العربية والإسلامية، لمواجهة الإرهاب والتطرف الذي يشكل خطراً على الجميع .



ولفت رئيس مجلس النواب إلى ضرورة تضافر الجهود لمنع الدعم الذي تقدمه بعض دول المنطقة للجماعات الإرهابية المتطرفة لتنفيذ هذه الأعمال الإرهابية التي استهدفت العديد من الدول ومنها اليمن خاصة في ظل العدوان الغاشم الذي تشنه دول التحالف بقياده السعودية الداعم الأساسي لتنظيمي داعش والقاعدة بالمال والسلاح.



وأعرب عن تضامن مجلس النواب والشعب اليمني مع الشعب المصري الشقيق في مواجهة الإرهاب بكل أدواته وأشكاله .. مترحما على أرواح للشهداء متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

سبأ [26/نوفمبر/2017]سبأ