عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع شخص وإصابة 4 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة في العراق بغداد- سبأ:

لقي شخص واحد مصرعه وأصيب أربعة آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة قرب سوق شعبي جنوب العاصمة العراقية بغداد.



ونقلت وسائل الإعلام اليوم الأحد، عن مصدر من الشرطة العراقية، قوله: إن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من سوق شعبي في منطقة النهروان جنوب بغداد انفجرت اليوم ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة.



من جهة أخرى أعلنت قيادة عمليات بغداد في بيان لها اليوم العثور على 14 عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم (داعش) غرب بغداد، وتمكنت القوات الأمنية من تفجير العبوات بدون أضرار.



وقال البيان أن القوات الأمنية تستمر في تنفيذ واجباتها اليومية وملاحقة عناصر تنظيم (داعش) ضمن كافة قواطع العمليات.

سبأ [26/نوفمبر/2017]سبأ