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آخر تحديث: الأحد، 26 - نوفمبر - 2017 الساعة 03:52:09م
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تدشين حملة نظافة بمدينة صعدة بمناسبة المولد النبوي الشريف
[26/نوفمبر/2017] صعدة - سبأ:
   دشن محافظ صعدة محمد جابر عوض اليوم حملة النظافة التي ينفذها مكتب النظافة والتحسين بالمحافظة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

  وفي التدشين الذي حضره وكيل محافظة صعدة لشؤون الخدمات صالح عقاب ومدير مكتب النظافة والتحسين محمد البعداني والعشرات من عمال النظافة... أشاد المحافظ عوض بالجهود الكبيرة التي يبذلها عمال النظافة والتحسين في كل المناسبات مؤكداً أن مناسبة المولد النبوي الشريف تستحق مزيداً من الاهتمام من اجل نظافة مدينتنا لتظهر بمظهر يليق بالفرح والابتهاج بهذه المناسبة العظيمة .

من جانبهم أكد موظفو المكتب على استمرارهم في العمل رغم الظروف الصعبة ، مشيرين إلى أنهم سيبذلون جهودهم مشاركة لأبناء الشعب في الاحتفال بمولد النبي المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله وسلم.
سبأ
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