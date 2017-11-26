التعليم الفني يحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف [26/نوفمبر/2017] الحديدة - سبأ:

نظم مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة الحديدة اليوم احتفالية صباحية احتفاء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.



وفي الفعالية القى وكيل أول المحافظة محمد عياش قحيم كلمة أكد فيها أهمية استلهام العبر والعظات وأهمية أن تعود الأمة إلى ماضيها وتقتدي برسولها صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله قولا وعملا.



كما القيت في الفعالية كلمتان عن مكتب التعليم الفني والتدريب المهني القاها مدير عام المكتب حسن عبدالباري هديش وعن منتسبي القطاع المهني القاها مدير عام معهد الآليات والمعدات الثقيلة محمد ناصر الفقيهي تناولت أهمية إحياء هذه المناسبة الدينية التي تربطنا بتاريخ الرسول الاعظم لنعيش لحظات من نوره وهديه وجهاده واستبساله في سبيل نشر الدين وايصال رسالة رب العالمين.



وتطرقت الكلمات إلى ضرورة أن يتعاون الجميع ويتحد وان يقفوا صفا واحدا في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي الذي يحاصر وينتهك الحرمات ويقتل الحجر والشجر والبشر واخيرا إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية في غفلة من العالم المتفرج الذي باع نفسه بحفنة من المال المدنس.



بعد ذلك قدم طلاب المعهد المهني للاليات والمعدات الثقيلة مسرحية هادفة عكست الوضع الذي تعيشة الامة العربية.

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