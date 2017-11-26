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مناقشة استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بأمانة العاصمة
[26/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:
 ناقش اجتماع موسع بأمانة العاصمة اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالأمانة أمين محمد جمعان الترتيبات والاستعدادات والتجهيزات الجارية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم.

وأكد الاجتماع بحضور وكيل أول أمانة العاصمة محمد رزق الصرمي ورئيسي لجنة الشئون الاجتماعية والعمل والخدمات بمحلي الأمانة حمود النقيب وعادل العقاري ووكلاء امانة العاصمة ...أهمية الحشد والتجهيز والإعداد الجيد بما يتناسب مع هذه المناسبة الدينية العظيمة.

وتطرق الاجتماع الذي ضم مدراء عموم المديريات والمكاتب التنفيذية والمجالس المحلية والعقال بأمانة العاصمة إلى اليات توفير الامكانيات والمعدات اللازمة لتجهيز مكان الاحتفال والمنصة بميدان السبعين بالشكل المطلوب وكذا عمل حملات نظافة على مستوى شوارع وإحياء المديريات لتكون العاصمة صنعاء بمظهر لائق يليق بأهمية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وأكد أمين محلي العاصمة أمين جمعان أهمية مضاعفة الجهود  وتضافرها والعمل بروح الفريق الواحد في الاعداد والتجهيز المناسب بما يكفل استقبال الحشود المشاركة في الاحتفال.. مشيدا بتفاعل جميع القطاعات والجهات والمديريات والمكاتب التنفيذية بالأمانة في إنجاح هذه الفعالية العظيمة.

وأكد جمعان حرص السلطة المحلية بأمانة العاصمة ممثلة بجميع مكاتبها التنفيذية والمديريات في توفير الدعم اللازم والإمكانيات المتاحة لاستقبال الحشود المشاركة وتهيئة اجواء ملائمة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف بالعاصمة صنعاء.

فيما ثمن رئيس اللجنة التحضيرية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف بأمانة العاصمة خالد المداني بدعم السلطة المحلية بالأمانة وجهود قيادتها الكبيره و المستمرة لإقامة مختلف الانشطة والفعاليات الدينية والثقافية والاجتماعية..مشيرا إلى ما توليه امانة العاصمة من اهتمام كبير بالاحتفالات خاصة منها الدينية.

واستعرض المداني عظمة هذه المناسبة في نفوس الشعب اليمني خاصة والمسلمين عامة .. مؤكداً اهمية استلهام الدروس من سيرة رسول الله صلى الله وعليه وسلم.
سبأ
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