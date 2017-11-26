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آخر تحديث: الأحد، 26 - نوفمبر - 2017 الساعة 03:52:09م
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مناقشة الترتيبات للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بالحديدة
[26/نوفمبر/2017] الحديدة - سبأ:
ناقش اجتماع موسع بمحافظة الحديدة برئاسة المحافظ حسن احمد الهيج الترتيبات الجارية للاحتفال بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأقر الاجتماع الذي حضره القاضي منصور العرجلي رئيس الشعبة الشخصية بمحكمة استئناف الحديدة ووكلاء  المحافظة عبدالرحمن الجماعي وعلي قشر واحمد القديمي واحمد دهموس جملة من التدابير والإجراءات العملية الكفيلة بالحشد والتجهيز لإحياء هذه المناسبة العظيمة.

كما أقر الاجتماع  تكليف وكيلي المحافظة عبدالرحمن الجماعي وعلي قشر بإعداد البرنامج الزمني والفقرات التي سيشهدها الإحتفال والجهات التي سيكون لها دور كبير في إبراز هذه المناسبة الدينية بالشكل المطلوب ومنها مكتب الاوقاف والارشاد وجامعة دار العلوم الشرعية.

واكد  المجتمعون أن العدوان يواجه شعبا قويا وواعيا لكافة المؤامرات والجرائم التي برتكبها العدوان وتعد وصمة عار في حق الإنسانية والدول المشاركة في هذا العدوان البربري الظالم ، وان الاحتفال بهذه المناسبة دليل كبير على صمود هذا الشعب في وجه هذا العدوان الغاشم.

وأشاروا إلى  إن الحشد والاحتفال بالمولد النبوي والتفاعل مع هذه المناسبة يعتبر رسالة لتحالف الشر والطغيان.
سبأ
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