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مناقشة مشاريع وبرامج منظمة أطباء بلاحدود السويسرية
[26/نوفمبر/2017]
صنعاء- سبأ:

 ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ اليوم مع رئيس بعثة منظمة أطباء بلاحدود السويسرية فريدريك بولا مشاريع وبرامج المنظمة التي تنفذها في محافظة إب.

وتطرق اللقاء إلى المشاريع الجديدة التي أبدت المنظمة استعدادها لتنفيذها ومنها مشروع الطوارئ في مستشفى ناصر بمحافظة إب ، وكذا إمكانية المساعدة في الحد والقضاء على وباء الدفتيريا الذي بدأ في الانتشار بمديريات المحافظة .

وفي اللقاء أكد وزير الصحة العامة أن مستشفى ناصر بحاجة للدعم فعلاً كونه مستشفى محوري ويفتقر إلى الإمكانيات الفنية والمادية من المعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وحوافز العاملين بالإضافة إلى تأهيل وصيانة المبنى وتفعيل نظام الإحالة .

وثمن الوزير بن حفيظ جهود بعثة منظمة أطباء بلاحدود السويسرية ،داعيا بقية المنظمات إلى أن تحذو حذوها .

فيما استعرض رئيس البعثة المشاريع التي نفذتها المنظمة في مديرية ذي السفال ووحدة معالجة الكوليرا في العدين ومستشفى الثورة العام بإب .

سبأ
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