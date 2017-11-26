محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء تشاوري بين القطاع الصحي العام والخاص بصنعاء صنعاء -سبأ:



ناقش اللقاء التشاوري الثاني بين القطاع الصحي العام والخاص الوضع الصحي والتحديات التي تواجهه جراء العدوان السعودي الأمريكي والحصار وما خلفه من انعدام وشحة في الأدوية والمحاليل الطبية والطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية.



وناقش اللقاء إسهام المستشفيات الخاصة في احتواء الكوارث والطوارئ والأحداث الناتجة عن العدوان وتقديمها خدمات الإسعاف واستقبال حالات الإصابات، وكذا مساهمتها في معالجة جرحى العدوان والنازحين واسر الشهداء.



وتطرق اللقاء إلى معاناة القطاع الصحي بشكل عام والمستشفيات الخاصة بشكل خاص جراء استمرار العدوان والحصار الذي أحدث فجوة تمويلية هائلة أعاقت شراء وتأمين الأدوية الضرورية والمحاليل الطبية.



وأكد اللقاء أهمية تعزيز الشراكة الحقيقية بين الوزارة والمستشفيات الخاصة وتعزيز الاستجابة السريعة للإسعاف والطوارئ.



وأقر اللقاء تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة واتحاد المستشفيات الخاصة للتنسيق وتسهيل الصعوبات وتوزيع المنح المجانية للجرحى على المستشفيات، وكذا تقديم خدمة المعاينة المجانية لمدة ثلاثة أيام بمناسبة ذكرى المولد النبوي وخصم 30 في المائة من الخدمات الأخرى.



وأكد اللقاء على ضرورة رفع جاهزية أقسام الطوارئ من خلال توفير الأطباء والمستلزمات الطبية اللازمة.



وفي اللقاء أشاد وكيل وزارة الصحة لقطاع الخدمات الدكتور عبدالعزيز الديلمي ومدير عام المنشآت الطبية بالوزارة عبدالله شديق بدور المستشفيات الخاصة خلال الفترة الماضية ومساهمتها في تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية وإنقاذ جرحى العدوان خاصة في ظل الظروف الراهنة.



وأكدا استعداد الوزارة تقديم كافة التسهيلات ومعالجة الصعوبات التي تعيق عمل المستشفيات الخاصة.. مشيرين إلى أهمية تعزيز الشراكة والتكامل بين وزارة الصحة والاتحاد في تقديم خدمات أفضل للجرحى وأبناء الشهداء والمرضى ومراعاة ظروف المواطنين جراء العدوان والحصار.



حضر اللقاء أمين عام اتحاد المستشفيات الخاصة أمين الحكيمي.

سبأ [26/نوفمبر/2017]سبأ