محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الإفراج عن 59 شخصا من المغرر بهم في محافظة عمران عمران- سبأ:



أفرج في محافظة عمران اليوم عن 59 شخصاً من المغرر بهم في صفوف مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي.



وخلال الإفراج أكد محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان ومدير عام شرطة المحافظة العميد محمد المتوكل ضرورة أن يتحلى هؤلاء المفرج عنهم بحب الوطن والوقوف من أجل عزته وكرامته ومصالحه العليا.



وأشارا إلى أهمية الاستفادة من هذا العفو والعودة إلى صوف المدافعين عن الشعب اليمني الذي يتعرض لعدوان أهلك الحرث والنسل واستهدف مقدرات الوطن وقتل أبنائه.



ودعا جمعان والمتوكل جميع المغرر بهم للعودة إلى جادة الصواب والوقوف مع الوطن ونبذ العمالة والارتزاق وخيانة اليمن وشعبه وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وقتل الأبرياء والمواطنين.

سبأ [26/نوفمبر/2017]سبأ