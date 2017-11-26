عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة مواطنين فلسطينيين جنوب بيت لحم.. ومقدسي يشرع بهدم منزله بضغط من الاحتلال في القدس بيت لحم - القدس المحتلة - سبأ:



اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاحد، ثلاثة مواطنين فلسطينيين بينهما شقيقان من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.



وأفاد مصدر امني فلسطيني بان قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين، وكذلك فتى عمره(17عاما)، بعد دهم منزلي ذويهم وتفتيشهما .



وفي القدس المحتلة، سلم الطفل المقدسي محمد عادل السويطي (13 عاما) نفسه، الليلة الماضية، إلى مركز التوقيف والتحقيق المعروف باسم "القشلة"، في باب الخليل، بالقدس القديمة.



وأفاد مركز معلومات وادي الحلوة- سلوان، بأن قوات الاحتلال استدعت الطفل السويطي، وطالبته بتسليم نفسه "للقشلة"، للتحقيق معه.



الى ذلك، شرع المواطن المقدسي جمال عمر أبو طير من بلدة أم طوبا جنوب شرق القدس المحتلة، مساء أمس، بهدم منزله، بضغط من بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، بحجة البناء دون ترخيص.



وتبلغ مساحة المنزل 40 مترا مربعا فقط، ويحتكون من غرفتين ومطبخ وحمام، ويؤوي أسرة مكونة من خمسة أفراد. وأقدم المواطن أبو طير على هدمه بنفسه، عقب إخلائه من محتوياته، تفاديا لدفع بدل هدمٍ لبلدية الاحتلال، والتي عادة ما تكون فاتورتها عالية جداً.

سبأ [26/نوفمبر/2017]سبأ