ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 26 - نوفمبر - 2017 الساعة 12:44:39م
أبطال الجيش واللجان يواصلون تحقيق الانتصارات في مختلف الجبهات
واصل أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية تحقيق الانتصارات في مختلف الجبهات دفاعاً عن الوطن من العدوان السعودي الأمريكي.
تقرير يحذر من مخططات التهويد والتشريد التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في القدس
حذر المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان من مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية والتهجيرية في مناطق القدس.
الصين ترفض العقوبات الأميركية أحادية الجانب على شركاتها
انتقدت الصين بشدة العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات صينية تتعامل تجارياً مع كوريا الديمقراطية معربة عن رفضها هذه الخطوات أحادية الجانب.
مويز يحصد أول نقطة له مع وست هام عقب التعادل مع ليستر
حصد وست هام يونايتد أول نقطة له في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم تحت قيادة مدربه الجديد ديفيد مويز عقب تعديله لتأخره ليتعادل 1-1 مع ليستر سيتي في مباراة أقيمت على إستاد لندن امس الجمعة.
آخر الأخبار:
مناقشة مشاريع وبرامج منظمة أطباء بلاحدود السويسرية
لقاء تشاوري بين القطاع الصحي العام والخاص بصنعاء
الإفراج عن 59 شخصا من المغرر بهم في محافظة عمران
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة مواطنين فلسطينيين جنوب بيت لحم.. ومقدسي يشرع بهدم منزله بضغط من الاحتلال في القدس
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة مواطنين فلسطينيين جنوب بيت لحم.. ومقدسي يشرع بهدم منزله بضغط من الاحتلال في القدس
[26/نوفمبر/2017]
بيت لحم - القدس المحتلة - سبأ:

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاحد، ثلاثة مواطنين فلسطينيين بينهما شقيقان من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد مصدر امني فلسطيني بان قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين، وكذلك فتى عمره(17عاما)، بعد دهم منزلي ذويهم وتفتيشهما .

وفي القدس المحتلة، سلم الطفل المقدسي محمد عادل السويطي (13 عاما) نفسه، الليلة الماضية، إلى مركز التوقيف والتحقيق المعروف باسم "القشلة"، في باب الخليل، بالقدس القديمة.

وأفاد مركز معلومات وادي الحلوة- سلوان، بأن قوات الاحتلال استدعت الطفل السويطي، وطالبته بتسليم نفسه "للقشلة"، للتحقيق معه.

الى ذلك، شرع المواطن المقدسي جمال عمر أبو طير من بلدة أم طوبا جنوب شرق القدس المحتلة، مساء أمس، بهدم منزله، بضغط من بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، بحجة البناء دون ترخيص.

وتبلغ مساحة المنزل 40 مترا مربعا فقط، ويحتكون من غرفتين ومطبخ وحمام، ويؤوي أسرة مكونة من خمسة أفراد. وأقدم المواطن أبو طير على هدمه بنفسه، عقب إخلائه من محتوياته، تفاديا لدفع بدل هدمٍ لبلدية الاحتلال، والتي عادة ما تكون فاتورتها عالية جداً.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
تقرير يحذر من مخططات التهويد والتشريد التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في القدس
ميركل ترحب باحتمال تشكيل ائتلاف موسع مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي
انتخابات رئاسية في هندوراس يأمل الرئيس بالفوز فيها والمعارضة تتحدث عن تزوير
مستوطنون يعتدون على مواطنين فلسطينيين بالضرب في البلدة القديمة وسط الخليل
إيران تحذر من أنها ستزيد مدى صواريخها إذا شعرت بتهديد من أوروبا
مقتل 9 أشخاص في حادث اصطدام قطار بحافلة في كازاخستان
بدء التصويت في انتخابات تاريخية في نيبال
قتيلان وعشرات الجرحى في انفجار بشرق الصين
ثوران بركان لجبل أجونج في جزيرة بالي الاندونيسية خلال اسبوع
الطائرات الحربية المصرية تشن هجوماً على مواقع للمتشددين في شمال سيناء
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن أكثر من 15 غارة على عدة محافظات
[26/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارت على تعز
[25/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على صعدة وعسير
[25/نوفمبر/2017]
سلسلة غارات لطيران العدوان تستهدف المساجد ومنازل المواطنين
[25/نوفمبر/2017]
أربع غارات لطيران العدوان على مديرية موزع بتعز
[24/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by