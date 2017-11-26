عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انتخابات رئاسية في هندوراس يأمل الرئيس بالفوز فيها والمعارضة تتحدث عن تزوير تيغوسيغالبا-سبأ:



دعي نحو ستة ملايين ناخب في هندوراس الى الادلاء باصواتهم اليوم الاحد لاختيار رئيس لهم في اقتراع مثير للجدل يأمل رئيس الدولة الحالي خوان اورلاندو ايرنانديز في الفوز فيه على الرغم من حظر الدستور ذلك، ما يثير غضب خصومه.



وايرنانديز (49 عاما) تولى السلطة في 2013 وهو مرشح الحزب الوطني الحاكم واحد المرشحين الثلاثة الاوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات التي تجري في دورة واحد ويبلغ عدد المرشحين للرئاسة فيها تسعة.



اما المرشحان الآخران فاحدهما هو سلفادور نصر الله (64 عاما) صحافي تلفزيوني جديد في العمل السياسي ومرشح تحالف احزاب اليسار "تحالف المعارضة ضد الديكتاتورية". اما الثاني فهو لويس زيلايا (50 عاما) الذي ينتمي الى الحزب الليبرالي اليميني.



ويمنع الدستور الذي اقر في 1982 اعادة انتخاب اي رئيس. لكن الحزب الوطني الحاكم الذي يسيطر على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية يؤكد ان تفسيرا لنص الدستور من قبل المحكمة العليا يسمح بتجاز هذا الحظر.



وترى المعارضة في ذلك "مناورة"، مؤكدة ان السلطة القضائية لا تملك "هذه الصلاحية".



وفي هذه الانتخابات التي ستعرف نتائجها الجزئية الاولى بعد حوالى ساعتين على اغلاق مراكز الاقتراع عند الساعة 16,00 (22,00 ت غ) مع امكانية تمديد التصويت ساعتين، سيختار الناخبون ايضا ثلاثة نواب للرئيس و128 نائبا وعشريت عضوا في برلمان اميركا الوسطى ورؤساء 298 بلدية.

سبأ [26/نوفمبر/2017]سبأ