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آخر تحديث: الأحد، 26 - نوفمبر - 2017 الساعة 11:20:28ص
أبطال الجيش واللجان يواصلون تحقيق الانتصارات في مختلف الجبهات
واصل أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية تحقيق الانتصارات في مختلف الجبهات دفاعاً عن الوطن من العدوان السعودي الأمريكي.
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أبطال الجيش واللجان يواصلون تحقيق الانتصارات في مختلف الجبهات
[26/نوفمبر/2017]

صنعاء- سبأ:

 واصل أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية تحقيق الانتصارات في مختلف الجبهات دفاعاً عن الوطن من العدوان السعودي الأمريكي.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت المرتزقة في موقع عباسة ورقابة صله وموقع الخشباء قبالة منفذ الخضراء في نجران، فيما سقط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة خلال هجوم على أحد مواقعهم قبالة المنفذ.

وأشار المصدر إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف مرتزقة الجيش السعودي بقصف مدفعي وصاروخي استهدف تجمعاتهم في ذو رعين الغربية قبالة منفذ الخضراء وفي مواقع الشرفة والشبكة والمخروق الكبير، فيما تم قنص أحد المرتزقة في رقابة الخشباء، لافتاً إلى أن إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمع للجنود السعوديين بمركز الشبكة في جبل قيس في جيزان.

وفي محافظة تعز لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون أثناء كسر محاولة زحف لهم شرق يختل بمديرية المخا، وقتل وجرح آخرون إثر استهداف تجمعاتهم في معسكر الإمام في ذباب بقذائف المدفعية، واستهداف تجمعاتهم في وادي صالة، وتم قنص ستة من المرتزقة في مناطق متفرقة بتعز.

وقال المصدر أن الجيش واللجان الشعبية أغاروا على مواقع المرتزقة في منطقة القرن في نهم وكبدوهم خسائر في الأرواح، بينما تم قنص أحد المرتزقة في جبهة عيدة بنهم أيضاً.

وفي محافظة مأرب تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من كسر زحف لمرتزقة العدوان في المخدرة بمديرية صرواح رغم الإسناد الجوي من الطيران السعودي الأمريكي الذي شن غارات على مرتزقته في المخدرة.

ونفذ الجيش واللجان هجوم مباغت على مواقع المرتزقة في تبة المطار وشرق هيلان وغرب شعب البرط بمديرية صرواح بعد تمشيط مدفعي ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأكد المصدر العسكري أن وحدة القناصة تمكنت من قنص 3 مرتزقة في وادي شواق بمديرية الغيل محافظة الجوف.

سبأ
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