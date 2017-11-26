عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مستوطنون يعتدون على مواطنين فلسطينيين بالضرب في البلدة القديمة وسط الخليل الخليل-سبأ:



أقدم مستوطنون مدججون بالسلاح ، وبحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية بالاعتداء على مواطنين فلسطينيين قرب الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن عشرات المستوطنين، اعتدوا أثناء تواجدهم في حي السهلة قرب الحرم الابراهيمي، بالضرب المبرح على أطفال وشبان أصيب أحدهم بجروح ورضوض في رأسه.



وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتادت الشاب المصاب إلى ما يسمى مركز تحقيق "جعبرة" المحاذي لمستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل.

سبأ [26/نوفمبر/2017]سبأ