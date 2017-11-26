إيران تحذر من أنها ستزيد مدى صواريخها إذا شعرت بتهديد من أوروبا طهران-سبأ:



حذر نائب قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أوروبا من إنها إذا هددت طهران فإن الحرس الثوري سيزيد مدى صواريخه لأكثر من ألفي كيلومتر.



ونقلت وكالة فارس للأنباء السبت عن سلامي قوله “إذا كنا نبقى مدى صواريخنا عند 2000 كيلومتر فهذا ليس بسبب الافتقار للتكنولوجيا.. إننا نلتزم بمبدأ استراتيجي... وحتى الآن نشعر أن أوروبا لا تمثل تهديدا ولذلك لم نزد مدى صواريخنا. ولكن إذا كانت أوروبا تريد أن تتحول إلى تهديد فسنزيد مدى صواريخنا“.



مما يذكر أن بعض الدول الأوروبية، وخاصة فرنسا، تنظر بقلق إلى تطوير إيران برنامجها الصاروخي، معتبرة أن ذلك يزيد من حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط.



ويذكر أن فرنسا دعت إلى إجراء حوار”حازم“ مع إيران بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية وإلى مفاوضات محتملة بشأن هذه القضية منفصلة عن الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع القوى الكبرى عام 2015.



وقالت إيران مرارا إن برنامجها الصاروخي دفاعي وليس محل تفاوض.

سبأ [26/نوفمبر/2017]سبأ