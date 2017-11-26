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آخر تحديث: الأحد، 26 - نوفمبر - 2017 الساعة 11:20:28ص
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طيران العدوان يشن أكثر من 15 غارة على عدة محافظات
[26/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 شن طيران العدوان السعودي الأمريكي أكثر من 15 غارة على عدة محافظات خلال الساعات الماضية ، وتعرضت المناطق الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقتي العمري وغرب حوزان بمديرية ذباب بمحافظة تعز و استهدف منطقة الجر بمديرية عبس في محافظة حجة .

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي حلّق بكثافة فوق ميناء الحديدة ، و شن غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب .

ووفقاً للمصدر شن طيران العدوان غارة على الطريق العام بمنطقة آل مقنع بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة و غارتين على منطقتي آل الحماقي ومندبة بمديرية باقم و غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف .

وأوضح المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مناطق متفرقة من مديرية شدا و منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية .

ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارة على قرية مجازة في عسير و خمس غارات على موقعي الشرفة والشبكة في نجران .

سبأ
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