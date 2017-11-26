عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل 9 أشخاص في حادث اصطدام قطار بحافلة في كازاخستان أستانا-سبأ:



لقي تسعة أشخاص مصرعهم وجرح عدد آخر جراء اصطدام ميكروباص بقطار عند معبر للسكك الحديدية في منطقة مانجيستاو (في غرب كازاخستان ).



وذكر مصدر في مكتب المدعي العام بمدينة جاناوزين اليوم الأحد أن عدد القتلى في الحادث بلغ تسعة أشخاص في حين بلغ عدد الجرحى 27 شخصا بمن فيهم 9 في العناية المشددة.



وكانت الأنباء قد ذكرت في وقت سابق أن عدد القتلى 6 أشخاص وعدد الجرحى فقط 7 . وتقول النيابة العامة إن الباص كان ينقل في لحظة الاصطدام 36 شخصا 20 منهم تلاميذ وطلاب مراهقين.



وباشرت الهيئات المختصة في كازاخستان بالتحقيق في الحادث وفقا للمادة 344 القسم 3 والمادة 345 من قانون العقوبات الجنائية الوطني.



ويؤكد شهود العيان أن الباص حاول عبور سكة الحديد ولكنه توقف فوقها وعندما لاحظه سائق القطار المقترب حاول التوقف ولكن الاصطدام وقع رغم ذلك.

سبأ [26/نوفمبر/2017]سبأ