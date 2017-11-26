عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء التصويت في انتخابات تاريخية في نيبال كاتمندو- سبأ:



بدأ الناخبون في نيبال اليوم الأحد الإدلاء بأصواتهم لاختيار برلمان جديد فيما أعلن الجيش حالة التأهب بعد وقوع سلسلة من التفجيرات الصغيرة.



وألقت السلطات مسؤولية التفجيرات على جماعة ماوية منشقة مما أعاد إلى الأذهان أعمال العنف وعدم الاستقرار التي تأمل البلاد أن تطوي صفحتها.



وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على انتهاء الحرب الأهلية تأمل نيبال أن تكمل هذه الانتخابات رحلتها الطويلة للتحول من النظام الملكي إلى جمهورية اتحادية. وهذه أول انتخابات برلمانية تجرى في نيبال منذ عام 1999.



وستُجرى جولة ثانية من الانتخابات في السابع من ديسمبر . وقالت لجنة الانتخابات إن النتائج النهائية ربما لن تُعرف قبل عدة أيام بسبب إجراءات الفرز المرهقة.



وقال متحدث باسم الجيش إن جماعة ماوية منشقة هي المسؤولة عن تفجيرات صغيرة وقعت خلال فترة الاستعداد للانتخابات. وقامت قوات الأمن بنزع فتيل نحو 30 عبوة بدائية الصنع منذ يوم الجمعة.

سبأ [26/نوفمبر/2017]سبأ