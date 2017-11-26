عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قتيلان وعشرات الجرحى في انفجار بشرق الصين بكين - سبأ:

أعلنت السلطات الصينية أن انفجارا كبيرا في مدينة نينغبو بشرق الصين اليوم الاحد أدى الى انهيار مبنى وسقوط قتيلين وعشرات الجرحى.



وقالت بلدية نينغبو في بيان أن الانفجار حدث في المدينة الساحلية الواقعة بإقليم تشجيانغ وأسفر عن سقوط "قتيلين وإصابة شخصين بجروح خطيرة" على الأقل.



لكن التلفزيون الحكومي ذكر أن ثلاثين جريحا على الأقل نقلوا الى المستشفيات.. مشيرا الى أن عمليات الإنقاذ مستمرة.



من جهتها، ذكرت شرطة منطقة جيانغبي حيث وقع الحادث أن تحقيقا يجري لمعرفة أسباب الانفجار.

سبأ [26/نوفمبر/2017]سبأ