محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قصف مدفعي يدك تجمعات ومواقع للعدو بنجران نجران - سبأ :

لقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم وأصيب أخرين اليوم في هجوم وقصف صاروخي ومدفعي على مواقع لهم بنجران.



وأكد مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) سقوط قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة الجيش السعودي في هجوم على أحد الموقع قبالة منفذ الخضراء سبقه قصف مدفعي مكثف.



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات المرتزقة في موقع عباسة ورقابة صله وموقع الخشباء قبالة منفذ الخضراء، فيما لقي أحد المرتزقة مصرعه في رقابة الخشباء.



وذكر المصدر أن القوة المدفعية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في الشرفة والشبكة والمخروق الكبير.. مؤكدا مصرع وإصابة عدد من مرتزقة الجيش السعوي بقصف صاروخي ومدفعي على تجمعاتهم في ذو رعين الغربية قبالة منفذ الخضراء.



وشن طيران العدوان السعودي الأمريكي خمس غارات على موقعي الشرفة والشبكة

سبـأ [25/نوفمبر/2017]سبـأ