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آخر تحديث: السبت، 25 - نوفمبر - 2017 الساعة 11:04:16م
قائد الثورة يدعو الشعب اليمني للاستعداد لمواجهة تصعيد العدوان
دعا قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي الشعب اليمني للتحضير والإستعداد لمواجهة تصعيد العدوان السعودي الأمريكي في الأيام القادمة.
النيابة العامة المصرية تعلن إرتفاع عدد ضحايا هجوم شمال سيناء إلى 305 قتيلاً
أعلنت النيابة العامة المصرية اليوم السبت إرتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مسجد الروضة في شمال سيناء امس إلى 305 قتيلاً بينهم 27 طفلاً.
الصين ترفض العقوبات الأميركية أحادية الجانب على شركاتها
انتقدت الصين بشدة العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات صينية تتعامل تجارياً مع كوريا الديمقراطية معربة عن رفضها هذه الخطوات أحادية الجانب.
مويز يحصد أول نقطة له مع وست هام عقب التعادل مع ليستر
حصد وست هام يونايتد أول نقطة له في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم تحت قيادة مدربه الجديد ديفيد مويز عقب تعديله لتأخره ليتعادل 1-1 مع ليستر سيتي في مباراة أقيمت على إستاد لندن امس الجمعة.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يشن ثلاث غارت على تعز
[25/نوفمبر/2017]
تعز - سبأ :
شن العدوان السعودي الأمريكي اليوم ثلاث غارات على محافظة تعز.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقتي العمري وغرب حوازن بمدرية ذوباب.
سبـأ
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