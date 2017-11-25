محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء برنامج التوعية بالنظافة والاسهالات المائية في المدارس بالحديدة الحديدة - سبأ :

بدأ بمحافظة الحديدة اليوم برنامج التوعية بالنظافة الشخصية والاسهالات المائية الحادة (الكوليرا) تنظمه مؤسسة رواحل للتنمية بالتنسيق مع إدارة الأنشطة المدرسية بمكتب التربية والتعليم.



يستهدف البرنامج الذي يستمر خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر القادم طلبة 15 مدرسة من مدارس مديرية الحوك.



وذكرت رئيسة المؤسسة ليلى عثمان أن البرنامج يهدف إلى توعية المجتمع بالإهتمام بالنظافة الشخصية بسبب إنتشار الأمراض والأوبئة بالمحافظة نتيجة الأضرار التي لحقت بشبكة الصرف الصحي.



كما يهدف إلى توعية الطلاب والطالبات من خلال الإذاعات المدرسية بعدم تناول الوجبات المكشوفة من الباعة المتجولين إضافة إلى نشر رسائل التوعية والملصقات.



وأشارت عثمان إلى أن البرنامج يأتي تواصلا لمشاريع المؤسسة في مجال التوعية الصحية بمرض الكوليرا من خلال برنامج توعوي لطلبة المدارس والذي بدأ العمل به خلال الفترة السابقة من خلال الزيارات الميدانية التي استهدفت ربات البيوت لتوعيتهن بأستخدام الطرق المثلى والسليمة للوقاية والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.



ودعت الجميع للتعاون لإنجاح البرنامج للوقاية والحد من إنتشار الأمراض في البيئة والمجتمع.

سبـأ [25/نوفمبر/2017]سبـأ