ثقافة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بيت التراث ومؤسسة عرش بلقيس ينظمان فعالية تكريم للأديب عباس الديلمي صنعاء - سبأ :

ينظم بيت التراث الصنعاني ومؤسسة عرش بلقيس للتنمية والسياحة والتراث حفل تكريم، للأديب والإعلامي عباس الديلمي برعاية وزارة الثقافة والائتلاف الوطني لمنظمات المجتمع المدني.



وأوضحت رئيسة بيت التراث الصنعاني ورئيس مؤسسة عرش بلقيس للتنمية والسياحة والتراث دعاء الواسعي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن حفل التكريم المقرر إقامته في ٢٧ نوفمبر الجاري في صالة المتحف الحربي بصنعاء يأتي تقديرا للعطاءات الإبداعية والأدبية والإعلامية المتميزة للأديب والإعلامي عباس الديلمي باعتباره واحدا من كبار الشعراء الحداثيين الذين أثروا بتجربتهم جميع الإشكال الشعرية.



وأشارت إلى أن حفل التكريم سيشمل عدد من الفعاليات أبرزها إطلاق بيت التراث الصنعاني ومؤسسة عرش بلقيس، مبادرة المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع ترميم بيت التراث الصنعاني بدعم من يحيى الحباري رئيس مجموعة الحباري.



كما ستتضمن الفعاليات الدعوة للحفاظ على التراث والأثار والمتاحف والتصدي لمحاولات طمس الهوية اليمنية ونشر ثقافة الوعي بأهمية ترميم وصيانة المباني والمساجد الأثرية والمدن التاريخية، بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية لإدانة ما تتعرض له المواقع الأثرية والمدن التاريخية من استهداف مباشر من قبل العدوان.

سبـأ [25/نوفمبر/2017]سبـأ