محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اليونيسيف تقدم لقاحات البي سي جي والمكورات الرئوية واللقاح الخماسي صنعاء - سبأ :

أكد مسئول إدارة اللقاحات وسلسلة التبريد في البرنامج الوطني للتحصين الموسع بوزارة الصحة طه العقاري أن الشحنة التي وصلت اليوم مطار صنعاء الدولي تحتوي على لقاحات للمكورات الرئوية والبي سي جي واللقاح الخماسي.



وذكر العقاري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن منظمة اليونيسيف قدمت لوزارة الصحة 55 ألف و900 فيالة من لقاح البي سي جي و336 ألف و100 فيالة خاصة بلقاح المكورات الرئوية بالإضافة إلى 463 ألف و750 فياله للقاح الخماسي.



وأوضح أن جميع اللقاحات التي وصلت اليوم خاصة بالتطعيم الروتيني للأطفال ما دون العام.



وأشار العقاري إلى أنه تم إستلام جميع اللقاحات التي وصلت اليوم مطار صنعاء الدولي وهي حاليا في مخازن الوزارة.

سبـأ [25/نوفمبر/2017]سبـأ