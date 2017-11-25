محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إختتام برنامج لإعداد 80 شابا وشابة بأمانة العاصمة لسوق العمل صنعاء - سبأ :

اختتمت بأمانة العاصمة اليوم فعاليات البرنامج التدريبي الأول لإعداد الشباب لسوق العمل "أخصائي إدارة الموارد البشرية" لـ80 متدربا ومتدربة .



هدف البرنامج الذي نظمه في أسبوع مجلس شباب أمانة العاصمة، تطوير قدرات الشباب وصقل مهاراتهم بما يمكنهم من الإعتماد على أنفسهم والدخول في السوق العمل بكفاءة والمساهمة في خدمة المجتمع .



وفي الإختتام أكد أمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة أمين محمد جمعان إهتمام ورعاية أمانة العاصمة للبرامج والأنشطة التأهيلية والتدريبية والتنموية التي دعم الشباب وتمكنهم من الإلتحاق بسوق العمل في مختلف المجالات .



وأشار إلى أهمية دعم المنظمات المختلفة لشريحة الشباب في العديد من الجوانب واستهدافهم بالبرامج التأهيلية والتدريبية والعلمية كون الشباب هم حاضر ومستقبل الوطن.



وثمن دور وجهود مجلس شباب أمانة العاصمة في إستمرار إقامة الدورات والبرامج التدريبية والتأهيلية ، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بفعل العدوان .. مشيدا بتفاعل وهمة الشباب المشاركين في البرنامج التدريبي العالية في الإستمرار بتأهيل أنفسهم رغم الصعوبات.



ودعا جمعان المشاركين الشباب إلى الإستفادة من مخرجات ومعلومات البرنامج وتطبيق ما تلقوه على الصعيد العملي في سوق العمل .



من جهته أشار وكيل قطاع التعليم والشباب بالأمانة زياد يحيى الرفيق إلى دور الشباب في الأعمال التطوعية والتنموية والإنسانية المختلفة بمديريات امانة العاصمة.



وأكد استعداد قطاع التعليم والشباب بالأمانة في تقديم كافه التسهيلات لعقد دورات تدريبية في جميع المجالات من أجل تنمية قدرات الشباب العلمية والعملية.



ونوه بدور مجلس شباب أمانة العاصمة الذي يعمل بكل وتيرة عالية رغم شحة الإمكانيات لتحقيق آمال وتطلعات الشباب الذين هم أمل الأمة وقادة المستقبل.



وفي الإختتام الذي حضره وكيل أمانة العاصمة لقطاع البلديات والإسكان المهندس عائض الشميري .. أوضح رئيس مجلس شباب أمانة العاصمة نبيل عبد الإله راجح أن مجلس الشباب لديه العديد من البرامج والأنشطة التي سينفذها خلال الأيام القادمة في المجالأت الصحية والتنمية البشرية بالتنسيق مع العديد من المعاهد والمراكز التدريبية.



وثمن جهود المدربين ومكتب crazy ideas للاستشارات والتدريب في تنفيذ برنامج أخصائي إدارة الموارد البشرية الذي إستهدف 80 شاب وشابة ..مثمناً دعم وتشجيع أمانة العاصمة المستمر لكافة البرامج والأنشطة التي ينفذها مجلس شباب أمانة العاصمة.



وفي ختام الحفل كرم أمين محلي العاصمة المتدربين وعدد من المعنيين بشهادات تقديرية.

سبـأ [25/نوفمبر/2017]سبـأ