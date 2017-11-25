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وزير الخارجية يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي
[25/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي بصنعاء استيفن ادرسون.

جرى خلال اللقاء تناول الأنشطة الراهنة للبرنامج في اليمن وسبل تسهيل مهام مكتب برنامج الغذاء العالمي الإغاثية لتعزيز وتوسيع أنشطته خاصة مع تصاعد الاحتياجات الإنسانية جراء العدوان ومنع رحلات البرنامج الجوية ذات العلاقة بالخدمات الإنسانية وإغلاق ميناء الحديدة أمام الحاويات والبضائع الغذائية والمساعدات الإنسانية وكذا منع الحاويات التجارية التي تستورد معظم احتياجات البلاد الغذائية .

وأكد وزير الخارجية استعداد حكومة الإنقاذ تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لبرنامج الغذاء العالمي وغيره من المنظمات الإغاثية والإنسانية الدولية وبما يمكنها من القيام بعملها ومهامها.

فميا أشار ممثل برنامج الغذاء العالمي إلى أنه لم يتم السماح للحاويات التجارية وتلك الخاصة بالمساعدات دخول ميناء الحديدة حتى اليوم السبت.. لافتا إلى أن ذلك يعيق عمليات البرنامج المخططة لمساعدة وإغاثة الملايين من اليمنيين بحسب البرامج المعدة لذلك الغرض .

ولفت ادرسون إلى أن الاتصالات جارية للسماح للسفن بتفريغ شحناتها حتى لا تتوقف أنشطة الإغاثة المختلفة.

سبـأ
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