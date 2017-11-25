محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية لأبناء محافظة مأرب بمناسبة المولد النبوي الشريف مأرب-سبأ:

نظم أبناء محافظة مأرب اليوم أمسية ثقافية بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.



وألقيت في الأمسية كلمات من قبل محافظ مأرب أحمد عبدالله مجيديع وعضو المكتب السياسي لأنصار الله حسين العزي والشيخ صادق فلحان .. أكدت أهمية إحياء المناسبة والتفاعل الشعبي معها تكريما للرسول محمد صلوات الله عليه وآله وسلم.



وتطرقت الكلمات إلى الإرتباط التأريخي لليمنيين بالرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام ونصرته في مختلف المراحل ودورهم في نشر الإسلام في بلدان العالم .



وأشارت إلى ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان سعودي أمريكي همجي جراء تمسكه بقيم الإسلام ورفضه مشاريع التطبيع والتكفير .



تخللت الأمسية قصائد شعرية وفقرات تراثية عبرت عن عظمة المناسبة وفضائل إحيائها.

سبأ [25/نوفمبر/2017]سبأ