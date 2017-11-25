عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ثوران بركان لجبل أجونج في جزيرة بالي الاندونيسية خلال اسبوع جاكرتا -سبأ:

أعلنت سلطات إدارة الكوارث في إندونيسيا أن بركان /جبل أجونج / الذي يقع في جزيرة بالي السياحية أطلق عمودا من الرماد بارتفاع 1700 متر اليوم وهو ثاني ثوران خلال أسبوع.



وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، في اندونيسيا سوتوبو نوجروهو، إن التحذير



من البركان لا يزال عند درجة قريبة من أعلى مستوى.



وأضاف المتحدث أن مطار نجوراه راي الدولي في بالي لم يتضرر ولكن تم إلغاء رحلة تابعة



لشركة "جت ستار" إلى بالي.



يذكر ان الثوران الأخير للجبل البركاني الذي يبلغ ارتفاعه 3031 مترا قد استمر عاما تقريبا



خلال عامي 1963 و1964، وأسفر عن مقتل نحو 1200 شخص.

سبأ [25/نوفمبر/2017]سبأ