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آخر تحديث: السبت، 25 - نوفمبر - 2017 الساعة 07:41:17م
صدور قرار جمهوري بإنشاء الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (87) لسنة 2017م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية ومواجهة الكوارث.
النيابة العامة المصرية تعلن إرتفاع عدد ضحايا هجوم شمال سيناء إلى 305 قتيلاً
أعلنت النيابة العامة المصرية اليوم السبت إرتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مسجد الروضة في شمال سيناء امس إلى 305 قتيلاً بينهم 27 طفلاً.
الصين ترفض العقوبات الأميركية أحادية الجانب على شركاتها
انتقدت الصين بشدة العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات صينية تتعامل تجارياً مع كوريا الديمقراطية معربة عن رفضها هذه الخطوات أحادية الجانب.
مويز يحصد أول نقطة له مع وست هام عقب التعادل مع ليستر
حصد وست هام يونايتد أول نقطة له في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم تحت قيادة مدربه الجديد ديفيد مويز عقب تعديله لتأخره ليتعادل 1-1 مع ليستر سيتي في مباراة أقيمت على إستاد لندن امس الجمعة.
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  محلي
طيران العدوان يشن أربع غارات على صعدة وعسير
[25/نوفمبر/2017]
صعدة-سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم أربع غارات جوية على محافظة صعدة وقطاع عسير .

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان الغاشم شن غارتين على منطقتي آل الحماقي ومندبة بمديرية باقم، بالإضافة إلى غارة أخرى إستهدفت الطريق العام بمنطقة آل مقنع بمديرية منبه الحدودية .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على قرية مجازة بقطاع عسير في ظل تحليق مستمر على المنطقة .

وذكر المصدر أن منقطة الغور بمديرية غمر الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف منازل المواطنين ومزارعهم.

سبأ
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