محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يشن أربع غارات على صعدة وعسير صعدة-سبأ:

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم أربع غارات جوية على محافظة صعدة وقطاع عسير .



وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان الغاشم شن غارتين على منطقتي آل الحماقي ومندبة بمديرية باقم، بالإضافة إلى غارة أخرى إستهدفت الطريق العام بمنطقة آل مقنع بمديرية منبه الحدودية .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على قرية مجازة بقطاع عسير في ظل تحليق مستمر على المنطقة .



وذكر المصدر أن منقطة الغور بمديرية غمر الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف منازل المواطنين ومزارعهم.

سبأ [25/نوفمبر/2017]سبأ