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آخر تحديث: السبت، 25 - نوفمبر - 2017 الساعة 07:41:17م
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مبادرة إطعام تحتفل بمرور عام على إنطلاقها بصنعاء
[25/نوفمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
احتفلت مبادرة إطعام بصنعاء اليوم بمرور عام على إنطلاقها .

وفي الحفل أشار وكيل أمانة العاصمة على السقاف إلى أهمية هذه المبادرات الإنسانية التي تعكس مدى الروح التعاونية لأبناء الشعب اليمني الذين يمرون بمرحلة حرجة جراء إستمرار العدوان والحصار من قبل التحالف بقيادة السعودية.

وأشاد بحماس الشباب في توفير وجبة غداء للفقراء والمحتاجين .. داعيا رجال الأعمال والتجار والمنظمات إلى دعم مثل هذه المبادرات لما لها من أهمية في هذه المرحلة الراهنة.

من جانبه أشاد العلامة محمد مفتاح بهذه المبادرة الإنسانية المتمثلة في إطعام المساكين والمحتاجين .. داعيا الجميع إلى تضافر الجهود وتقديم العون لهذه المبادرة وتوسيع أنشطتها لتشمل الإيواء والكساء.

فيما أوضح رئيس المبادرة أكرم مفضل بداية تأسيس المبادرة وأهدافها وأنشطتها من خلال بتوزيع وجبة غداء لـ 25 أسرة .. مبينا أن المبادرة تقدم وجبات غذائية اليوم لـ 500 أسرة بمديريتي صنعاء القديمة والتحرير .

وناشد رجال الخيرين ورجال الأعمال والتجار إلى تقديم الدعم من أجل إستمرار المبادرة في تقديم خدماتها والتوسع في إستهداف الحالات الفقيرة والمحتاجة.

بدوره أكد أسامة المحفدي في كلمة التجار وجوب دعم هذه المبادرات وتقديم المساعدة للفقراء والمحتاجين وإيصال الوجبات الغذائية للمحرومين وخاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها الوطن.

تخلل الإحتفالية أنشودة وعرض فيلم وثائقي عن أنشطة المبادرة وآلية توزيع الوجبات الغذائية للمستهدفين.

سبأ
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